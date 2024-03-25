Москва, 25 марта, 2024, 20:43 — ИА Регнум. У одного из арестованных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», гражданина Таджикистана Исроила Исломова, есть вид на жительство в России, передаёт 25 марта «РИА Новости».

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В ходе оглашения постановлений об аресте Исроила Исломова и двух его сыновей, Диловара и Аминчона, судья Басманного суда Москвы также сообщила, что у обоих сыновей есть российское гражданство.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 25 марта Басманный суд арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых, предполагаемых подельников исполнителей теракта.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта. Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил атаку террористов на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 25 марта состоится совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.