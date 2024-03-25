Грайворонский район, Белгородская область, 25 марта, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Возле села Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области от удара украинского беспилотного летательного аппарата пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ТАСС/Александр Полегенько

«Инцидент произошёл на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа. Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении. В итоге транспортное средство посечено осколками, а также пострадал пассажир — у молодого парня баротравма и контузия», — написал он.

Гладков отметил, что бригада скорой помощи доставляет пострадавшего в больницу №2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 марта вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали на трассе в Белгородской области автомобиль «Газель». Губернатор региона отметил, что водитель и пассажир не пострадали.

За почти 14 дней обстрелов украинскими боевиками в Белгородской области погибли 24 мирных жителя, включая двух детей, сообщил Вячеслав Гладков 23 марта.

Он принёс искренние соболезнования родителям и близким погибших и подчеркнул, что нет слов, которые могли бы помочь восполнить утрату любимых людей.

Это количество пострадавших легло на плечи медиков области, которые в течение последних двух лет работают с самыми тяжёлыми травмами и болезнями, героически спасая жизни людей, добавил губернатор.