Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» заявил о своей невиновности
Москва, 25 марта, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Арестованный фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчон Исломов заявил о своей невиновности во время заседания Басманного районного суда Москвы. Об этом 25 марта сообщил корреспондент ИА Регнум.
На вопрос судьи, понятно ли ему обвинение, Исломов заявил, что невиновен.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы арестовал трёх предполагаемых подельников террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл». Ими оказались Исроил Исломов и два его сына — Аминчон и Диловар.
Следственный комитет РФ рассказал, что арестованный ранее Шамсидин Фаридуни не позднее января вовлёк Аминчона Исломова в состав группы для нападения, а не позднее 11 марта — его брата Диловара.
Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям, после чего устроили пожар. Общее число пострадавших достигло 182 человек.
23 марта силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.
В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.
24 марта Басманный суд арестовал четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.