Москва, 25 марта, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Москвичка, которая едва не погибла во время атаки на «Крокус Сити Холл», до сих пор не рассказала матери, что была на концерте. Девушка боялась, что у мамы будет нервный срыв и может не выдержать сердце. На концерт группы «Пикник», который должен был состояться 22 марта, девушка отправилась с двумя подругами Анной и Юлией. Они обе получили огнестрельные ранения. Подругам помогли выбраться из здания гардеробщики.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

25-летняя Наталья (имя изменено) предупреждала маму, что 22 марта она поедет на концерт группы «Пикник». В тот день девушка собралась достаточно поздно и поехала в «Крокус Сити Холл» с опозданием. К тому моменту, когда в СМИ появились первые сообщения о стрельбе, Наталье и её подругам уже удалось выбраться из здания. Спустя пару минут Наталье позвонила мама. Женщина сильно нервничала, но, услышав знакомый голос, немного успокоилась.

«Мама стала спрашивать, не ранена ли я, где я сейчас нахожусь. Я поняла, что маму сейчас просто не успокоить словами, поэтому я решила ей сказать, что просто не успела доехать до «Крокуса». Поэтому даже не видела, что там произошло», — рассказала Наталья.

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До сих пор Наталья так и не призналась маме, что была в концертном зале во время теракта, а обе её подруги, которых она держала за руки, получили огнестрельные ранения.

«Мы услышали выстрелы, когда заходили в зал. Мы сумели сориентироваться и успели понять, что надо бежать через сцену. Одна подруга получила ранение, но по касательной, с ним можно было двигаться. Мы прошли через сцену, но в конце расцепились. В итоге кому-то удалось выйти через ближайший служебный вход, но мне не удалось, потому что его обстреливали, не давая выйти. Я вместе с другими людьми через минус первый этаж выбежала на какую-то лестницу, и там уже были ребята-гардеробщики. Они показали, как выйти из здания. Я выбежала за 7 минут, девочки мои за 4», — вспоминает Наталья.

Девушка рассказала, что её подруги Анны нет в списках пострадавших, потому что ей оказали помощь на месте. Теперь девушка ездит в клинику на перевязки. Другая её подруга Юлия получила серьёзное ранение и находится в больнице.

Ранее ИА Регнум писал, что во время атаки на «Крокус Сити Холл» террористы расстреляли бывшего украинского футболиста Сергея Паращенко. Пули попали мужчине в бедро, сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии. На концерте он был с супругой, которую до сих пор не могут найти.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям, после чего устроили пожар. Общее число пострадавших достигло 182 человек.

По последним данным Следственного комитета РФ, после теракта обнаружены тела 137 погибших, трое из них — дети.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Басманный суд Москвы ар стовал семерых обвиняемых в причастности к теракту.

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении сравнил действия террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.