Москва, 25 марта, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появился первый гражданин России — выходец из Душанбе Диловар Исломов, работавший в такси. Об этом говорится в материалах суда.

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Отмечается, что после завершения проверки анкетных данных Исломова суд закрыл заседание от публики для обеспечения безопасности участников процесса.

Как передавало ИА Регнум ранее, по данным Telegram-канала «112», в Басманный районный суд Москвы поступили ещё три материала по делу о теракте. После непосредственных исполнителей меру пресечения будут избирать их пособникам — Аминчону Исломову, Диловару Исломову и Исроилу Исломову.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание комплекса ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. После этого террористы подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

23 марта силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

24 марта Басманный суд арестовал четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.

Президент России Владимир Путин в своём обращении сравнил террористов в «Крокус Сити Холле» с немецкими нацистами. Глава государства заявил, что участники атаки в Красногорске хладнокровно шли убивать россиян, как это когда-то делали они. Он отметил, что следователи и правоохранители сделают всё для установления всех деталей.