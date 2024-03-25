В деле о теракте в «Крокусе» появился первый гражданин России
Москва, 25 марта, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появился первый гражданин России — выходец из Душанбе Диловар Исломов, работавший в такси. Об этом говорится в материалах суда.
Отмечается, что после завершения проверки анкетных данных Исломова суд закрыл заседание от публики для обеспечения безопасности участников процесса.
Как передавало ИА Регнум ранее, по данным Telegram-канала «112», в Басманный районный суд Москвы поступили ещё три материала по делу о теракте. После непосредственных исполнителей меру пресечения будут избирать их пособникам — Аминчону Исломову, Диловару Исломову и Исроилу Исломову.
Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание комплекса ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. После этого террористы подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.
23 марта силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.
В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.
24 марта Басманный суд арестовал четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.
Президент России Владимир Путин в своём обращении сравнил террористов в «Крокус Сити Холле» с немецкими нацистами. Глава государства заявил, что участники атаки в Красногорске хладнокровно шли убивать россиян, как это когда-то делали они. Он отметил, что следователи и правоохранители сделают всё для установления всех деталей.