Душанбе, 25 марта, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» постыдным и ужасным. Также он призвал таджикистанцев уделять внимание воспитанию своих детей, чтобы уберечь их от совершения подобных поступков и не порочить имя таджикского народа.

Официальное интернет-представительство президента России

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, ещё раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, уделять ещё более серьёзное внимание воспитанию детей», — заявил он в ходе открытия празднования Навруза в Душанбе.

Глава республики отметил, что граждане должны беречь подростков и молодежь от влияния таких деструктивных групп и движений и не допустить, чтобы дети опорочили доброе имя таджикской нации, своих родителей и суверенного государства.

Новость дополняется