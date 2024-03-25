Москва, 25 марта, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Более 2 тонн крови для пострадавших в «Крокус Сити Холле» сдали жители Москвы за выходные дни, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 25 марта журналистам.

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Она отметила, что в больницах был достаточный запас крови, но люди 23 и 24 марта приходили в пункты сдачи крови до позднего вечера. Всех желающих стать донорами приняли.

«Всего за несколько дней к нам обратились свыше 7 тыс. желающих стать донорами. Москвичи помогли собрать более 2 тонн крови», — сказала Ракова и выразила признательность горожанам за донорство и моральную помощь.

По данным минздрава Московской области, в больницах после теракта в Красногорске остаются 96 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Уже выписали 23 человек.

Как сообщало ИА Регнум, около 500 медицинских работников дополнительно привлекли к оказанию помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле», в семи городах Подмосковья подготовили 390 коек.

По данным следствия, вечером 22 марта группа вооружённых людей ворвалась в здание ТРЦ и открыла огонь по людям в холле и в концертном зале, где должно было начаться выступление группы «Пикник». После этого террористы подожгли здание. По последним данным СК, погибли 137 человек. Разбор завалов на месте трагедии продолжается.

Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области по дороге к украинской границе, где для них было подготовлено «окно». Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на «Крокус Сити Холл» не просто спланированный теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных граждан. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, подчеркнул он.