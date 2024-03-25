Москва, 25 марта, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Россия выразила демарш США в связи с изменениями внешних границ континентального шельфа, но это не даст результатов, нужно искать другие пути решения данного вопроса. Такое мнение 25 марта корреспонденту ИА Регнум выразил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

В МИД России отметили, что США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна и приобрести более 1 млн кв. км. шельфа для собственного пользования.

Дробницкий отметил, что подобные нарушения будут происходить и в дальнейшем, не только со стороны США.

«Ранее существовала некая мировая система, в которой были определённые правила. Не зря западные лидеры упоминали о мире, построенном на правилах. То есть на правилах, установленные ими. И эти правила отличались от мирового права. Сейчас этот мир распадается, поэтому не только США, но и другие страны будут пробовать действовать на границе дозволенного. И это просто неизбежно», — отметил эксперт.

Он напомнил, что Россия заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий в ходе сессии совета Международного органа по морскому дну.

Американист выразил сомнение в том, что к этому органу будут прислушиваться, несмотря на то, что ранее такие организации могли давать возможность для взаимодействия. Но в изменяющемся мире они перестали работать, поэтому некоторые страны демонстративно нарушают право, уточнил политолог.

Он отметил, что мировые державы вступят в конкуренцию за те ресурсы, которые ранее никого не интересовали из-за того, что были малодоступны. Эксперт напомнил, что конкуренция за Арктику уже идёт. То же самое будет происходить и на других территориях Мирового океана.

«С одной стороны — новых правил нет, а старые не действуют. С другой стороны — человечеству нужны ресурсы, чтобы конкурировать. Поэтому страны будут отхватывать то, что плохо лежит. Демарш МИД России является профессиональной работой российских дипломатов, но никакого решения это не даст в новом мире. Нужно искать другие пути решения данного вопроса. Такие процессы будут развиваться и дальше везде, в том числе и в Мировом океане. И это является объективным развитием событий. Поэтому стоит ожидать, что такого рода конфликтов станет больше в разных уголках земного шара, которые ранее считались не принадлежащими никому», — заявил Дробницкий.

Как передавало ИА Регнум, в ходе сессии Совета международного органа по морскому дну, который проходит с 18 по 29 марта в Кингстоне, в столице Ямайки, российская делегация заявила о непризнании объявленных Вашингтоном в декабре прошлого года внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий.

В сообщении внешнеполитического ведомства РФ говорится о том, что односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам. Российская делегация раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств, отвела очередные попытки Вашингтона использовать нормы Конвенции 1982 года исключительно в угоду собственным интересам.

В конце декабря 2023 года США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии.

Тогда отмечалось, что одна из главных целей этого расширения — получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях, а также в наращивании усилий по обеспечению поставок полезных ископаемых, ключевых для будущих технологий. В Госдепартаменте США подчёркивали, что разработка «связана с географией, а не с добычей ресурсов».