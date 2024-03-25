Политолог предрёк увеличение конфликтов из-за ранее малодоступных ресурсов
Дробницкий: конфликты из-за малодоступных ресурсов будут лишь увеличиваться
Москва, 25 марта, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Россия выразила демарш США в связи с изменениями внешних границ континентального шельфа, но это не даст результатов, нужно искать другие пути решения данного вопроса. Такое мнение 25 марта корреспонденту ИА Регнум выразил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
В МИД России отметили, что США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении всего мирового сообщества пространства морского дна и приобрести более 1 млн кв. км. шельфа для собственного пользования.
Дробницкий отметил, что подобные нарушения будут происходить и в дальнейшем, не только со стороны США.
«Ранее существовала некая мировая система, в которой были определённые правила. Не зря западные лидеры упоминали о мире, построенном на правилах. То есть на правилах, установленные ими. И эти правила отличались от мирового права. Сейчас этот мир распадается, поэтому не только США, но и другие страны будут пробовать действовать на границе дозволенного. И это просто неизбежно», — отметил эксперт.
Он напомнил, что Россия заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий в ходе сессии совета Международного органа по морскому дну.
Американист выразил сомнение в том, что к этому органу будут прислушиваться, несмотря на то, что ранее такие организации могли давать возможность для взаимодействия. Но в изменяющемся мире они перестали работать, поэтому некоторые страны демонстративно нарушают право, уточнил политолог.
Он отметил, что мировые державы вступят в конкуренцию за те ресурсы, которые ранее никого не интересовали из-за того, что были малодоступны. Эксперт напомнил, что конкуренция за Арктику уже идёт. То же самое будет происходить и на других территориях Мирового океана.
«С одной стороны — новых правил нет, а старые не действуют. С другой стороны — человечеству нужны ресурсы, чтобы конкурировать. Поэтому страны будут отхватывать то, что плохо лежит. Демарш МИД России является профессиональной работой российских дипломатов, но никакого решения это не даст в новом мире. Нужно искать другие пути решения данного вопроса. Такие процессы будут развиваться и дальше везде, в том числе и в Мировом океане. И это является объективным развитием событий. Поэтому стоит ожидать, что такого рода конфликтов станет больше в разных уголках земного шара, которые ранее считались не принадлежащими никому», — заявил Дробницкий.
Как передавало ИА Регнум, в ходе сессии Совета международного органа по морскому дну, который проходит с 18 по 29 марта в Кингстоне, в столице Ямайки, российская делегация заявила о непризнании объявленных Вашингтоном в декабре прошлого года внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий.
В сообщении внешнеполитического ведомства РФ говорится о том, что односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам. Российская делегация раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств, отвела очередные попытки Вашингтона использовать нормы Конвенции 1982 года исключительно в угоду собственным интересам.
В конце декабря 2023 года США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии.
Тогда отмечалось, что одна из главных целей этого расширения — получение доступа к добыче минералов для дальнейшего использования их в производстве аккумуляторов в электромобилях, а также в наращивании усилий по обеспечению поставок полезных ископаемых, ключевых для будущих технологий. В Госдепартаменте США подчёркивали, что разработка «связана с географией, а не с добычей ресурсов».