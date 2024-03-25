Москва, 25 марта, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Криптобиржа CommEX, купившая российский бизнес криптовалютной биржи Binance, приостанавливает операции с 25 марта, сказано в сообщении на официальном сайте торговой площадки.

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С 10 мая сайт прекратит работу, пользователи не смогут получить доступ к контенту, отмечается в тексте.

В компании заявили, что после анализа текущей ситуации пересмотрели стратегические планы.

«Операции будут свёрнуты постепенно в соответствие с нижеприведённым графиком, начиная с 25 марта 2024 года: 25 марта в 10.00 UTC (13.00 мск) — CommEX закроет регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратит прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах», — сказано в сообщении.

Ограничения будут вводиться постепенно: в частности, 28 марта CommEX прекратит открытие позиций по Simple Futures и Futures Trading, а со 2 апреля биржа прекратит публикацию новых объявлений на P2P-маркетплейсе (одноранговой сети).

Аккаунты пользователей, на которых сохранятся активы после 10 мая 2024 года, будут облагаться платой за управление активами в размере 1%, сообщил также компания, призвав пользователей оперативно вывести активы на сторонние кошельки.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2022 года Binance объявила о приостановке операций с использованием банковских карт Mastercard и Visa, выпущенными в России, оставив возможность торговли только в режиме Р2Р.

В сентябре 2023 года Binance заключила соглашение о продаже российского бизнеса компании CommEX. Клиенты Binance могли привязать аккаунт к учетной записи CommEX и проводить операции в рублях.

В декабре 2023 года российские клиенты Binance получили последние уведомления биржи о необходимости до 29 декабря закрыть все позиции, погасить обязательства и вывести средства на другие криптоплатформы, одна из которых — биржа CommEX. Письма получили пользователи, местоположение которых было обозначено на территории России.