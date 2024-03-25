Бандар-Сери-Бегаван, 25 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Султан Брунея Хассанал Болкиах направил президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Текст письма опубликовала российская миссия в АСЕАН в Telegram-канале.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Султан Брунея Хассанал Болкиах

«Мне грустно узнать о многих погибших и раненых в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. От имени моего правительства и народа я выражаю наши искренние соболезнования правительству и народу Российской Федерации, и особенно семьям и друзьям, потерявшим своих близких в этой ужасной трагедии. Наши мысли с вами и народом Российской Федерации в этот трудный период. Мои глубочайшие соболезнования», — сказано в письме султана.

Ранее в этот же день соболезнования выразил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание комплекса ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. После этого террористы подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

23 марта стало известно, что российские спецслужбы задержали подозреваемых в теракте в Брянской области на границе с Украиной.

По данным Федеральной службы безопасности России, террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее спрятано в тайнике.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта.