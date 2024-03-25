Нью-Йорк, США, 25 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности ООН 25 марта началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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«От лица членов Совета Безопасности ООН прошу всех присутствующих встать и почтить минутой молчания память погибших в теракте в Москве и выразить соболезнования правительству и народу Российской Федерации», — сказал в начале заседания постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки.

23 марта первый заместитель постпреда России при СБ ООН Дмитрий Полянский сообщил, что члены Совбеза строжайшим образом осудили «гнусный и трусливый» террористический акт в «Крокус Сити Холле».

Как передавало ИА Регнум ранее, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в комплексе начался пожар. Погибли 137 человек. Число пострадавших достигло 182 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил атаку террористов на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 25 марта состоится совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.