Москва, 25 марта, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Неопознанный объект с горящим шлейфом, замеченный в небе над Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, мог быть отработанной ступенью ракеты или астероидом. Об этом старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявил 25 марта «Газете.Ru».

Кадр из видео

Он предположил, что к Земле приблизился астероид диаметром примерно 20-30 метров, подобный тому, что разрушился в атмосфере над Челябинской областью в 2013 году. Астроном добавил, что объект мог быть и отработанной ступенью, тогда нужно проверить, были ли перед этим пуски ракет.

«Это не комета Понса-Брукса, о которой говорят. Она достаточно крупная и долетает далеко», — сказал Железнов.

По словам специалиста, в небе могли наблюдать пролёт какого-то обломка этой кометы, но точно не её саму.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появились снятые жителями Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре с яркой вспышкой в ночном небе. За объектом тянулся горящий шлейф и распадался на мелкие фрагменты. Люди предположили, что это пролетающая возле Земли комета Понса-Брукса, открытая в 1812 году.