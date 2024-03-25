Саратов, 25 марта, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В центре Саратова вводится запрет на езду на электросамокатах. До 1 апреля на пяти улицах установят соответствующие знаки, сообщила пресс-служба мэрии города.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«До 1 апреля в Саратове будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующие знаки появятся на основных пешеходных улицах: проспекте имени Петра Столыпина, на набережной Космонавтов от Обуховского переулка до Бабушкиного взвоза, на новой набережной от Бабушкиного взвоза до 2-й Садовой улицы, а также на бульварах на улицах Астраханской и Рахова.

Пресс-служба пояснила, что целесообразность установки дорожных знаков, запрещающих передвижение на СИМ, определила комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения администрации. Сообщается, что в этот перечень входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколёса.

Как передавало ИА Регнум, по данным на ноябрь 2023 года в Москве в четыре с лишним раза выросло число дорожно-транспортных происшествий с электросамокатами.

В столице за первые девять месяцев 2023 года произошло 665 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, более чем в 95% случаев это были электросамокаты. В авариях пострадали 700 человек, двое из них погибли. Об этом сообщили сразу несколько компетентных источников.

При этом за аналогичный период 2022 года зафиксировано 161 такое ДТП.