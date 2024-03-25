Москва, 25 марта, 2024, 17:05 — ИА Регнум. 2 и 3 апреля в Цифровом деловом пространстве столицы пройдет Московский экономический форум (МЭФ). Ведущие экономисты, политики, предприниматели, ученые соберутся, чтобы обсудить новую стратегию развития страны в условиях меняющегося политического ландшафта и для того, чтобы найти новые ориентиры в экономике, культуре и социальной сфере.

Пресс-служба МЭФ На Московском экономическом форуме

В этом году программа МЭФ расширилась: в повестке появились новые темы и направления. В состав спикеров и модераторов вошли постоянные эксперты форума и новые участники, которые привнесут свое видение в решении актуальных проблем и вызовов, стоящих перед Россией.

По словам председателя форума, совладельца завода Ростсельмаш Константина Бабкина, размежевание с Западом идет России на пользу. «Россия становилась наиболее сильной во времена, когда провозглашала свою самодостаточность и ни на кого не оглядывалась. Нынешнее противостояние с Западом взбодрило наше общество. Кто чувствовал себя лишним — уехал. Остальные начали созидать. Никому больше не надо доказывать, что мы должны производить товары для себя, формировать технологический суверенитет», — отметил председатель форума.

В 2024 году ключевыми событиями форума станут три пленарные сессии: «Экономика: новая реальность — новые подходы», «Культура и пропаганда: новая реальность — новые люди» и «БРИКС+: путь к новому миропорядку». На площадке мероприятия выступят академик РАН, член коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, депутат Госдумы Оксана Дмитриева, академик РАН, научный руководитель Института океанологии им. Ширшова Роберт Нигматулин, режиссёр театра и кино, продюсер Эдуард Бояков, философ, политолог и социолог Александр Дугин и многие другие.

Пресс-служба МЭФ На Московском экономическом форуме

Также ожидается большое число иностранных делегаций. Они обсудят на форуме международную повестку. В том числе спикерами станут ученые, бизнесмены, общественники из Индии, ЮАР, Бразилии, Египта, Ирана и других стран.

В рамках МЭФ будет обсуждаться большой блок вопросов, связанных с экономическим развитием — промышленностью, сельским хозяйством, развитием спроса российской продукции. Кроме того, среди других экономических тематик механизмы поддержки бизнеса, проблемы роста цен, инструменты финансирования технологической трансформации производственных предприятий, повышение привлекательности российского экспорта.

Также на форуме обсудят и вопросы развития агропромышленного комплекса. Специалисты выработают единый подход к стимулированию роста в отрасли — рассмотрят аспекты регулирования аграрного рынка, поддержки сельхозпроизводителей, введения экспортных пошлин, негативного влияния проверок и штрафов, повышения рентабельности АПК.

Не меньшее внимание будет уделено социальной сфере. Эксперты обсудят вопросы социальной справедливости, неравенства в распределении доходов, социальных лифтов. Также будут затронуты вопросы миграционной политики, демографического роста, расселения мегаполисов и новой жизни сельских территорий. Кроме того, в программе форума сессия по актуальным проблемам технологического развития, использования искусственного интеллекта, изменения климата и ESG-повестки.

Еще один важный блок вопросов будет касаться международного сотрудничества. Здесь ключевыми станут темы многополярности, особого цивилизационного пути России, расширения межгосударственного объединения БРИКС, геостратегических интересов нашей страны на Ближнем Востоке. Подробно будут рассмотрены перспективы построения общего будущего в ЕАЭС, в том числе вопросы совместного промышленного развития и кооперации, обучения кадров, создания евразийских транспортных коридоров и реализации крупных инвестиционных проектов.

Пресс-служба МЭФ На Московском экономическом форуме

В этом году одной из ключевых тем МЭФ станет культурная политика. Спикеры поднимут вопросы культурного суверенитета России в глобальном мире, роли искусства в развитии страны, а также взаимосвязи культуры с религией. Эксперты представят свое понимание российского культурного кода и разных аспектов, связанных с культурной средой — глобальных и локальных, элитарных и народных, международных и национальных.

Пристальное внимание к теме культуры в 2024 году неслучайно. Как отметил Константин Бабкин, именно в этих тысячелетних опорах заложена история наших народов, населяющих страну. По его словам, сакральный смысл заключен в истории православия. «Здесь мы должны искать основу для нравственности, для черпания новых сил, для движения вперед. Об этом мы обязательно должны поговорить, потому что без ясного взгляда на прошлое и без понятных целей развития сложно развивать и экономику», — подчеркнул Константин Бабкин.

Завершится Московский экономический форум заключительной пленарной дискуссией, модератором которой выступит Константин Бабкин. Итоги мероприятия подведут академик РАН, научный руководитель Института океанологии им. Ширшова Роберт Нигматулин, академик РАН, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства Иван Ушачёв, российский журналист, политолог, общественный деятель Алексей Чадаев, депутат Госдумы, председатель общероссийского общественного движения «Образование — для всех» Олег Смолин, генеральный директор ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимир Боглаев, российский политолог, востоковед, конфликтолог Каринэ Геворгян.