Москва, 25 марта, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» защищали адвокаты, назначенные судом. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«Защиту обвиняемых осуществляли адвокаты по назначению», — приводит слова представителя суда «РИА Новости».

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Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание комплекса ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. После этого террористы подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Накануне, 24 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в теракте — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.

25 марта председатель СК Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание со следственной группой, а также руководством Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК, был заслушан отчёт следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил атаку террористов на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 25 марта состоится совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.