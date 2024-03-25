Красногорск, 25 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. По данным на 15.00 мск 25 марта, госпитализированными после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» остаются 96 человек, сообщил минздрав региона. 23 пострадавших уже выписаны из больниц, отметило министерство.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ведомство опубликовало актуализированный список 119 пострадавших в теракте (96 госпитализированных и 23 выписанных). В перечне присутствуют имена людей в возрасте от 8 до 62 лет, в том числе шестерых несовершеннолетних. Все пострадавшие несовершеннолетние остаются в больницах.

Как сообщало ИА Регнум ранее, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в комплексе начался пожар. Общее число пострадавших достигло 182 человек.

Минздрав Московской области ранее сообщал, что на месте теракта работали 69 бригад скорой помощи и территориального центра медицины катастроф. Первая машина скорой помощи прибыла на место ЧП через четыре минуты после поступления вызова.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года. Следственный комитет 25 марта сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил атаку террористов на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 25 марта состоится совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.