Красногорск, 25 марта, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Около 500 медицинских работников дополнительно привлекли в Московской области для оказания помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле», сообщает 25 марта пресс-служба регионального минздрава.

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Чтобы помочь пострадавшим в результате теракта, в Подмосковье срочно развернули дополнительный коечный фонд и вызвали на работу медиков. В Красногорске, Химках, Одинцово, Долгопрудном, Лобне, Истре и Подольске подготовили 390 коек.

«Кроме того, на работу дополнительно прибыли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестёр», — приводит пресс-служба слова главы минздрава региона Алексея Сапанюка.

Министр отметил, что медики вышли на работу по зову сердца, когда увидели новости о страшном теракте.

Благодаря регулярным учениям и отработке действий в чрезвычайных ситуациях вся медицинская служба области слаженно сработала после теракта в «Крокусе», добавили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», совершённого вечером 22 марта, стали 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека. В больницах и стационарах остаются 97 пострадавших в состоянии различной степени тяжести. На месте трагедии продолжаются поисковые работы, спасатели разбирают завалы.