Москва, 25 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. В сети пешеходной навигации в Москве появятся новые указатели, которые будут вести к объектам культуры. сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

«В сети пешеходной навигации столицы появятся новые указатели, которые приведут москвичей и гостей столицы к объектам, связанным с выдающимися деятелями русской культуры», — говорится в сообщении.

Всего в российской столице появятся 27 новых навигационных табличек. Они представляют собой указатели на сине-белом поле, на них размещена информация о достопримечательностях и QR-код, перейдя по которому можно узнать подробности о памятниках и людях, в честь которых они установлены.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия и сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет. Глава государства добавил, что к 2030 году в стране необходимо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь.

В январе министр культуры России Ольга Любимова заявила, что расходы на поддержку культуры из года в год увеличиваются. Как уточнила глава ведомства, за последние четыре года министерство обеспечило реставрацию под ключ более 150 объектов культурного наследия.