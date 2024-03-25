Новочеркасск, Ростовская область, 25 марта, 2024, 16:01 — ИА Регнум. На территории города Новочеркасска Ростовской области прозвучали два взрыва, специалисты устанавливают их источник, повреждений и происшествий не зарегистрировано. Об этом 25 марта сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник. Повреждений и происшествий не зарегистрировано. Буду держать подписчиков в курсе ситуации», — написал Лысенко.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 25 марта на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции.

Он отметил, что пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются. Из-за пожара автоматически отключились две высоковольтных линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. При этом два энергоблока подстанции временно выведены из эксплуатации.