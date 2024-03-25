Луганск, 25 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. После переноса линии боевого соприкосновения в сторону Харькова между Москвой и Луганской Народной Республикой (ЛНР) будет запущено железнодорожное сообщение. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала ГТРК «Луганск».

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Как только линия боевого соприкосновения будет отодвигаться от Троицкого в сторону Купянска, Харькова, как только станет безопасным движение по этой ветке <…> и вот тогда поезд обязательно поедет, в том числе на Москву, выходя из Луганска под марш «Прощание славянки», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. Он рассказал, что получил доклад о восстановлении путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста, подчеркнул глава государства.

Позже первый замруководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых отметил, что железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом, проходящая через новые регионы, начнёт полноценно работать до конца 2024 года.

Он уточнил, что восстанавливать магистраль начали в сентябре 2023 года, восстановили 140 км путей, а также проложили новый участок длиной 63 км. К концу года планируется достроить ещё два участка.

По его словам, перевозчиком на этом маршруте будут выступать «Железные дороги Новороссии». Грузовые поезда уже начали там курсировать, пассажирское сообщение будет возможно после того, как в этом регионе нормализуется обстановка.

Калеватых подчеркнул, что запуск железной догори между Ростовом-на-Дону и Крымом позволит улучшить логистику между регионами, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест.