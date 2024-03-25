Луганск, 25 марта, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Жилые помещения, которые оставили владельцы в Луганской Народной Республике (ЛНР) с 2014 года, необходимо национализировать. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в интервью корреспонденту «Россия 1», директору ГТРК «Луганск» Николаю Долгачёву.

РИА Новости © Евгений Биятов

«Такого жилья огромное количество на территории республики. Только при лёгком приближении к этой ситуации мы собрали данные по практически 22 тыс. квартир, домов, которые не востребованы, где не живут люди. Поэтому я считаю, что по ним нужно принимать решение, нужно проводить национализацию, обращать в доход государства, раздавать нуждающимся», — рассказал Пасечник.

Он пояснил, что одна из главных проблем, связанная с брошенным жильём, — неоплаченные в течение нескольких лет счета за коммунальные услуги. Кроме того, по словам главы ЛНР, квартира в многоквартирном доме, которая находится без присмотра много лет, представляет опасность для всех остальных жильцов.

«Там может и трубы прорвать, и потечь что-нибудь может, и может произойти всё что угодно», — уточнил он.

Однако Леонид Пасечник отметил, что вопрос национализации достаточно сложный с точки зрения законодательства, и он пока не готов пояснить, каким именно способом будет проходить этот процесс.

Как передавало ИА Регнум, также в этом интервью глава ЛНР рассказал о восстановлении аэропорта в Луганске, который был разрушен обстрелами Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время боёв в 2014 году. Пасечник уточнил, что это является «вопросом ближайшей перспективы». Глава ЛНР добавил, взлётная полоса, возможно, будет построена где-то рядом со старым зданием аэропорта.

Ранее, 11 марта, в Луганске открыли метеорологическую станцию и пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха с самым современным в России оборудованием. Глава республики пояснил, что с открытием станции организовано и обучение специалистов республиканской метеослужбы.

Кроме того, Леонид Пасечник рассказал, что в ЛНР в 2023 году было создано региональное управление при Росгидромете. Он выразил уверенность, что под руководством федерального ведомства и в его составе метеослужба республики будет успешно работать и со временем выйдет на общероссийский уровень.