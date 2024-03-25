Москва, 25 марта, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Группа «Пикник», концерт которой должен был состояться в день теракта в «Крокус Сити Холле», посвятит концерт 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв нападения. Об этом коллектив группы сообщил в своих соцсетях.

ТАСС/Руслан Шамуков

Коллектив группы подчеркнул, что видит и слышит поддержку со стороны россиян, а также соболезнует семьям погибших.

«В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. <…> Концерт будет посвящён памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке», — добавила группа.

Как передавало ИА Регнум, атака произошла вечером 22 марта. В «Крокус Сити Холл» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. После этого террористы подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер также погибла во время теракта.

24 марта музыканты группы «Пикник» посетили акцию памяти жертв теракта. Этим вечером возле «Крокус Сити Холла» прошла акция «Летят журавли». На стене концертного зала появилась проекция в виде белых журавлей. У стен из траурных свечей выложили надпись «Скорбим 22.03.2024».