Москва, 25 марта, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Москве из консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова эвакуировали пациентов и персонал после сообщений об угрозе взрыва, сообщает 25 марта «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Олега Карпова.

Кадр из видео

«Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы», — сказал он.

По его словам, всего из здания вывели около 700 человек.

Обстановка около здания спокойная, стоят стоят машины скорой помощи и силовых структур.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане должны знать об угрозе провокаций, связанных с сообщениями о терактах. Таким образом он прокомментировал появление в соцсетях и Telegram-каналах рассылок о «новых терактах за 500 тыс. рублей». Такие сообщения появились в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах.

Накануне, 24 марта, посетителей и персонал петербургского торгового центра «Лондон Молл» эвакуировали из-за поступившей информации о подозрительном объекте.