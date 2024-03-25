Киев, 25 марта, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Главные редакторы украинских СМИ пожаловались на преследование со стороны властей после критики в адрес лидера киевского режима Владимира Зеленского, пишет 25 марта американская газета Daily Beast.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам главного редактора «Украинской правды» Севгиль Мусаевой, два источника подтвердили, что украинское руководство инициировало преследование прессы. Это началось после выхода статей о конфликте между Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

«Зеленский чувствует себя оскорблённым любой критикой», — пояснила Мусаева.

Она добавила, что связанные с киевскими властями Telegram-каналы принялись её оскорблять, обвинять в получении финансирования от России и попытались выставить сотрудников газеты «врагами народа».

Журналист и основатель украинского проекта «Наши деньги» Юрий Николов, которому угрожали после выхода статьи о коррупции в украинском минобороны, подтвердил слова Мусаевой. Он рассказал, что наблюдает «издевательство» вместо расследования инцидента с попыткой проникновения в его квартиру в январе. Правоохранители, добавил он, предупредили его о недопустимости критики в адрес Зеленского.

Следователи не хотят расследовать угрозы из опасений наткнуться на что-то крупное, полагает Николов.

Три главных редактора ведущих украинских СМИ, которые в материале не называются, заявили о продолжающемся сильном давлении на журналистов, осмелившихся на критику Зеленского. При этом расследования в отношении даже самых чудовищных нападений никак не продвигаются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники украинского издания Bihus.info заявили, что их незаконно прослушивали и снимали на видео. СБУ после этих жалоб возбудила уголовное дело.

В январе офис генпрокурора Украины сообщал о возбуждении дела по факту препятствования журналистской деятельности. СМИ отмечали, что речь идёт об угрозах Николову.

В том же месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя гибель в украинской тюрьме блогера, журналиста и режиссёра Гонсало Лиры, призвала его коллег «возвысить голос» и защищать тех, кто остаётся «в застенках киевского режима».