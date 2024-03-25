Луганск, 25 марта, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Восстановление аэропорта в Луганске, который был разрушен обстрелами ВСУ во время боёв в 2014 году, является «вопросом ближайшей перспективы», заявил 25 марта глава ЛНР Леонид Пасечник.

Валерий Мельников/РИА Новости Разрушенное здание луганского аэропорта

«В ближайшей перспективе рассматривается вопрос восстановления аэропорта, то есть воздушного сообщения ЛНР. Возможно, он будет не на том месте, где находился старый аэропорт», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ЛНР добавил, что взлётная полоса, возможно, будет построена где-то недалеко от старого здания аэропорта.

«Но то, что он будет восстанавливаться, — это абсолютно точно», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, министр транспорта Виталий Савельев летом 2023 года заявил, что аэропорт Мариуполя введут в работу до 2025 года. Он отметил, что его будут использовать для гражданских перевозок.

В новых регионах России будут восстановлены ещё четыре аэропорта — в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне, но позднее, отметил он. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что аэропорт Донецка, также получивший повреждения в ходе боевых действий в Донбассе, планируется восстановить в ближайшие пять лет.