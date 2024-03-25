Пасечник рассказал о планах восстановить аэропорт в ЛНР
Глава ЛНР Пасечник допустил перенос аэропорта Луганска на новое место
Луганск, 25 марта, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Восстановление аэропорта в Луганске, который был разрушен обстрелами ВСУ во время боёв в 2014 году, является «вопросом ближайшей перспективы», заявил 25 марта глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В ближайшей перспективе рассматривается вопрос восстановления аэропорта, то есть воздушного сообщения ЛНР. Возможно, он будет не на том месте, где находился старый аэропорт», — сказал Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».
Глава ЛНР добавил, что взлётная полоса, возможно, будет построена где-то недалеко от старого здания аэропорта.
«Но то, что он будет восстанавливаться, — это абсолютно точно», — заключил он.
Как передавало ИА Регнум, министр транспорта Виталий Савельев летом 2023 года заявил, что аэропорт Мариуполя введут в работу до 2025 года. Он отметил, что его будут использовать для гражданских перевозок.
В новых регионах России будут восстановлены ещё четыре аэропорта — в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне, но позднее, отметил он. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что аэропорт Донецка, также получивший повреждения в ходе боевых действий в Донбассе, планируется восстановить в ближайшие пять лет.