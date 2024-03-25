Москва, 25 марта, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 26 марта в Екатерининском зале Кремля вручит премии для молодых деятелей культуры, сообщила 25 марта пресс-служба президента.

РИА Новости / Михаил Климентьев

Также будут вручены премии в области литературы и искусства.

«26 марта в Кремле Владимир Путин вручит премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года. Церемония приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2023 года присуждены Николаю Диденко, Константину Кириллову и Марине Леоновой.

Диденко, президент фонда поддержки творчески одарённых детей и молодёжи «Белый пароход», получил премию за создание благотворительного фестиваля для детей. Кириллова, директора Рязанского государственного областного театра кукол, удостоили премии за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Леонова, исполняющая обязанности ректора Московской государственной академии хореографии, получила премию за вклад в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования.

Премия президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества была учреждена в 2013 году. Ежегодно присуждают три премии. Лауреатам присваивается почётное звание, вручаются денежное вознаграждение, диплом, почётный знак и удостоверение к нему, а также фрачный знак лауреата премии.

В феврале 2024 года в видеообращении к участникам церемонии вручения премии общества «Знание» Владимир Путин заявил, что надёжные жизненные ориентиры и традиционные ценности молодёжи России — это залог будущего страны. Также глава государства отметил, что молодёжь должна учиться на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, достижениях науки и образования и знать историю.