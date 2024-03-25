Владивосток, 25 марта, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока невооружённым глазом смогли наблюдать пролетающую возле Земли яркий объект, предположительно, комету Понса-Брукса. Видеокадры небесного тела пользователи опубликовали в соцсетях.

Кадр из видео

Комета была открыта в 1812 году. Отмечается, что в следующий раз небесное тело пролетит мимо Земли через 71 год. В прошлый раз земляне наблюдали комету Понса-Брукса в 1954 году.

Астрономы посоветовали россиянам для нахождения кометы в марте ориентироваться на созвездие Андромеды, а уже в начале апреля на созвездие Овна. Лучше всего комета будет видна в промежуток с заката до полуночи, подчеркнули они.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876828" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, падение небольшого небесного тела наблюдали жители Германии в ночь на 21 января.

Отмечалось, что в небе над Берлином взорвался астероид около 1 метра в диаметре. Огненный шар оставил длинный световой след, на земле ищут обломки метеорита.

Вероятно, от небесного тела мало что осталось. Благодаря расчётам специалистов о приближении астероида знали заранее.

Пролёт метеора также могли наблюдать в Лейпциге и Праге. По расчётам NASA, предполагаемое место падения — территория общины Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург.