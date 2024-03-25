На Дальнем Востоке засняли пролетающее над Землёй небесное тело
На Дальнем Востоке засняли пролетающую над Землёй комету Понса-Брукса
Владивосток, 25 марта, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Жители Дальнего Востока невооружённым глазом смогли наблюдать пролетающую возле Земли яркий объект, предположительно, комету Понса-Брукса. Видеокадры небесного тела пользователи опубликовали в соцсетях.
Комета была открыта в 1812 году. Отмечается, что в следующий раз небесное тело пролетит мимо Земли через 71 год. В прошлый раз земляне наблюдали комету Понса-Брукса в 1954 году.
Астрономы посоветовали россиянам для нахождения кометы в марте ориентироваться на созвездие Андромеды, а уже в начале апреля на созвездие Овна. Лучше всего комета будет видна в промежуток с заката до полуночи, подчеркнули они.
Как передавало ИА Регнум, падение небольшого небесного тела наблюдали жители Германии в ночь на 21 января.
Отмечалось, что в небе над Берлином взорвался астероид около 1 метра в диаметре. Огненный шар оставил длинный световой след, на земле ищут обломки метеорита.
Вероятно, от небесного тела мало что осталось. Благодаря расчётам специалистов о приближении астероида знали заранее.
Пролёт метеора также могли наблюдать в Лейпциге и Праге. По расчётам NASA, предполагаемое место падения — территория общины Ненхаузен в федеральной земле Бранденбург.