Москва, 25 марта, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Школьники и студенты по всей России в рамках урока «Разговоры о важном» присоединились к Всероссийской акции «Крокус Памяти». Об этом 25 марта сообщила ИА Регнум пресс-служба «Росдетцентра».

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Акция организована советниками директоров по воспитанию совместно с активистами «Движения первых». Дети выразили единение и поддержку родственникам жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования урок «Разговоры о важном» был посвящён теме «Единство народов России». Разговор состоялся с тем, чтобы обсудить важность понимания того, что Россия — многонациональная страна, и в критических ситуациях необходимо сплотиться, основываясь на традиционных духовно-нравственных ценностях, которые объединяют всех живущих в стране людей.

В рамках урока ребята своими руками изготавливали оригами — цветы крокуса, как символ памяти о погибших в результате теракта. Прикреплённые на одежду или рюкзак, эти цветы будут знаком поддержки родных и близких тех, кто стал жертвами террористической атаки.

«Когда всю страну объединяет скорбь, мы, дети, тоже хотим выразить свою поддержку и сочувствие. Наш крокус — это не просто цветок, это символ нашей памяти и солидарности с родными погибших и пострадавших. Мы помним и скорбим вместе со всеми. Это наш способ показать, что даже не имея возможности помочь финансово, мы всё равно можем быть рядом и делить боль общей утраты. Этот цветок — знак того, что мы не равнодушны, и каждый из нас, поддерживая друг друга, вносит свой вклад в общее единство. Главное — не оставаться в стороне», — сказала ученица лицея №14 из Щёлково Кира Уйнт.

Советник директора по воспитанию из школы №19 Красногорска Ильдар Гареев отметил важность того, что дети получили возможность присоединиться к акции. По его словам, это стало для них возможностью выразить поддержку и сочувствие родственникам жертв теракта.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям, после чего устроили пожар. Общее число пострадавших достигло 182 человек.

Школьники из Красногорска Артём Донской и Ислам Халилов, помогавшие спасать людей в «Крокус Сити Холле», получили благодарственные письма из рук детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Церемония состоялась в актовом зале школы.

14-летний Артём Донсков, подрабатывавший гардеробщиком, был одним из тех, кто направлял к выходам спасавшихся из ТРЦ людей. Вместе с ним помогал людям и другой школьник, Ислам Халилов. Во время террористической атаки он вывел из здания больше ста человек.