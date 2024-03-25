Киев, 25 марта, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Российские военные оказывают давление на Вооружённые силы Украины (ВСУ) по всей линии соприкосновения, заявил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По его словам, ситуация становится всё более напряжённой, поскольку российские военные уже вошли в ряд сёл, включая Бердычи, Орловку, Тоненькое и Ивановское.

«Раньше (ВС России) были на околицах, а сейчас уже в сёлах, заняли 90% сёл. Я думал, до Бердычей вообще не дойдут, а они уже зашли. Поэтому всё очень серьёзно», — пожаловался экс-полковник СБУ журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Стариков добавил, Вооружённые силы России применяют тактику «смертельных качелей», оказывая давление на ВСУ на всём протяжении линии соприкосновения и ища их уязвимые места.

Как передавало ИА Регнум, ранее офицер спецназа украинской армии Виталий Овчаренко заявил о постоянно ухудшающейся для ВСУ ситуации в Часовом Яре. В конце февраля советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что армия России ведёт наступательные действия в районе этого города, находящегося в 15 км от Артёмовска. Он уточнил, что в Часовом Яре находится существенная группировка украинской армии, однако у этих сил ограничены ресурсы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля сообщил, что потери украинской армии составляют примерно 800 и более военных в день. За время специальной военной операции она потеряла более 444 тыс. военных, добавил глава военного ведомства.

Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом глава государства подчеркнул, что они должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения четырёх регионов с Россией в 2022 году.