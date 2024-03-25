Санкт-Петербург, 25 марта, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Актёр Александр Карпухов, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и других, скончался на 51-м году жизни, сообщил 25 марта коллега Карпухова Александр Андреев на своей странице во «ВКонтакте».

Кадр из видео Александр Карпухов

«Ещё одна наипечальнейшая весть… Не стало Карпушины… Сани Карпухова… Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — написал Андреев.

Опубликовав один из клипов, снятых коллегой, Андреев отметил, что кадры хорошо передают «его (Карпухова. — Прим. ред.) озорной характер, его вкус, его доброту и рок-н-ролльную душу».

Карпухов родился в 1974 году в Ленинграде. Учился в Ленинградском институте авиаприборостроения, Российском государственном институте сценических искусств. Служил в Молодёжном театре на Фонтанке.

Карпухов снимался в том числе в сериалах «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Литейный», «Тульский Токарев», «Филин», «Шторм», а также в фильме «Бумер: Фильм второй». Также он работал на телевидении, где вёл программу «Танц-класс».