Москва, 25 марта, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Центральный банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям списать долги погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Также ЦБ рекомендовал кредиторам оказать необходимую поддержку пострадавшим при теракте, вплоть до полного списания долга, сообщает регулятор.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Банк России рекомендует кредиторам списать долги заёмщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Такое письмо регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Организации вправе сделать это без обращения наследников», — говорится в сообщении Центробанка.

ЦБ отметил, что финансовые организации должны размещать информацию о проводимых процедурах на своих сайтах.

Как передавало ИА Регнум, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа вооружённых боевиков ворвалась в здание ТРЦ. Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям. В комплексе начался пожар.

По последним данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 137 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Московской области, число пострадавших достигло 182.

24 марта стало известно, что пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» начали получать первые компенсационные выплаты. В департаменте соцзащиты Москвы отметили, что первыми выплаты получили пострадавшие в теракте москвичи и приезжие из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Удмуртской Республики и Пермского края.

О том, чтопроцесс выплат начался в Подмосковье, 25 марта сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он отметил, что поисковая операция продолжится до 17:00 вторника, 26 марта.

Выдача имущества пострадавших в теракте продлится в течение всей текущей недели.