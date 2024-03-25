Красногорск, 25 марта, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» двумя неделями ранее приходил в ТРЦ, чтобы осмотреться. Об этом рассказал подрабатывавший в гардеробе 16-летний Александр, пишет 25 марта «Российская газета».

Alexey Belkin/Global Look Press Шамсидин Фаридуни

По словам подростка, 7 марта он стоял возле эскалатора, чтобы направлять посетителей в гардероб, в концертный зал и другие помещения комплекса. Предполагаемого террориста Шамсидина Фаридуни он запомнил по куртке.

«Он ко мне подходил, наверное, несколько раз на протяжении часа. Что-то невнятное спрашивал, я не помню точно что, потому что он плохо говорил по-русски», — сказал Александр.

Сотрудник «Крокуса» добавил, что предупредил мужчину о необходимости сдать верхнюю одежду в гардероб перед проходом в концертный зал, но тот остался в куртке и продолжил ходить по фойе. Затем мужчина задал подростку ещё несколько вопросов о том, где что находится.

Александр отметил, что запомнил посетителя из-за подозрительного поведения, но всё же не придал этому большого значения, пока не увидел этого самого мужчину в новостях.

Юноша находился на рабочем месте в «Крокусе» и 22 марта, когда произошёл теракт. После начала стрельбы он стал выводить людей через служебную дверь, а потом вместе со своей подругой покинул комплекс по мосту.

Как сообщало ИА Регнум, Фаридуни и ещё троих обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Басманный суд Москвы отправил под арест до 22 мая. По данным следствия, обвиняемые, составляя вооружённую организованную группу, открыли огонь по людям в помещениях ТРЦ, после чего подожгли здание.

Жертвами теракта, совершённого вечером 22 марта, стали 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека. Поисковые работы продолжаются.