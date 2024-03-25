Красногорск, 25 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. На месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» работали 69 бригад скорой помощи и территориального центра медицины катастроф Московской области, сообщило 25 марта министерство здравоохранения региона.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врачи начали прибывать на место теракта через четыре минуты после поступления вызова, сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

«Первая бригада была на месте, когда ещё были слышны звуки выстрелов, через 4 минуты. Всего было задействовано 54 бригады скорой помощи и 15 бригад Территориального центра медицины катастроф. Также оперативно было налажено (взаимодействие. — Прим. ред.) с экстренными службами Москвы», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в комплексе начался пожар.

Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек. В больницах остаются 97 пострадавших, сообщила ранее 25 марта министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее рассказал, что президент продолжает получать доклады о ходе расследования теракта от всех профильных ведомств. 25 марта будет проведено совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.