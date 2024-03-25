Бишкек, 25 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Также он заявил о поддержке РФ в борьбе с международным терроризмом, сообщила пресс-служба киргизского МИД.

Султан Досалиев / пресс-служба президента КР

«Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле». Глава МИД Кыргызстана решительно осудил это варварское событие, заявил о поддержке кыргызской стороны в борьбе с международным терроризмом и призвал объединить усилия в данном направлении», — рассказал представитель пресс-службы МИД Киргизии «РИА Новости».

Кроме того, Кулубаев проинформировал о готовности киргизской стороны оказать необходимую всестороннюю помощь для минимизации последствий трагедии в результате террористического акта и попросил передать слова сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Пресс-служба уточнила, что глава МИД России выразил признательность кыргызской стороне за поддержку на высшем и высоком уровнях сразу после трагедии и готовность оказать посильную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, террористический акт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям в холле и в концертном зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник».

В результате теракта, по последним данным Следственного Комитета РФ, погибли 137 человек. В списке пострадавших 182 человека.

23 марта стало известно, что российские спецслужбы задержали подозреваемых в теракте в Брянской области на границе с Украиной.

По данным Федеральной службы безопасности России террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее спрятано в тайнике.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».