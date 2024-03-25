Москва, 25 марта, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Москвы опубликовал обновлённый список из 76 госпитализированных после теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Перечень пострадавших размещён на сайте ведомства.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ранее в опубликованном 23 марта списке числились 93 человека.

Вместе с тем вечером 24 марта МЧС России опубликовало на сайте обновлённый список опознанных погибших во время теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл».

В списке указаны 68 погибших, среди которых 30 мужчин и 38 женщин. Как отметили в МЧС, опознать тела удалось с помощью судебно-медицинских исследований, а список в дальнейшем будет корректироваться.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание комплекса ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. После этого террористы подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. По данным Федеральной службы безопасности России, террористы имели контакты на Украине и планировали скрыться там после совершения преступления.

24 марта Басманный районный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых в теракте — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродалии Мухаммадсобира Файзова— до 22 мая 2024 года.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что следователи и правоохранителисделают всё для установления всех деталей и что уже очевидно: Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.