Москва, 25 марта, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Все причастные к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» заслуживают смерти, заявил 25 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Bulkin Sergey/Global Look Press Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Это касается и тех, кто финансировал теракт, и тех, кто участвовал в его организации, а также тех, кто сочувствовал действиям террористов, подчеркнул он.

«Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Также заместитель председателя Совбеза отметил эффективную работу правоохранителей, которые оперативно задержали террористов.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее рассказал, что президент продолжает получать доклады о ходе расследования теракта от всех профильных ведомств. 25 марта будет проведено совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.