Красногорск, 25 марта, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Поисковая операция в зоне «Крокус Сити Холла» ориентировочно продлится до 17:00 вторника, 26 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня. Работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители», — говорится в сообщении.

Воробьёв добавил, что выдача имущества пострадавших в теракте продлится в течение всей текущей недели.

«Что касается выдачи имущества, вместе с правоохранительным блоком вчера уже выдали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей», — рассказал он об уже проделанной работе в этом направлении.

Кроме того, глава Подмосковья отметил, что в регионе начался процесс выплат. Он уточнил, что пострадавшим будет оказана не только материальная, но и психологическая поддержка.

Как передавало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа вооружённых боевиков ворвалась в здание. Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем прогремел взрыв и начался пожар.

В результате теракта, по последним данным СК РФ, погибли 137 человек. В списке пострадавших 182 человека.

Школьники из Красногорска Артём Донской и Ислам Халилов, которые помогали спасать людей в «Крокус Сити Холле» получили благодарственные письма из рук детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Церемония состоялась в актовом зале школы.

14-летний Артём Донсков, подрабатывавший гардеробщиком, был одним из тех, кто направлял к выходам спасавшихся из ТРЦ людей. Вместе с ним помогал людям и его друг — другой школьник Ислам Халилов. Во время террористической атаки он вывел из здания больше ста человек.