Новосибирск, 25 марта, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Никаких странностей в поведении Далерджона Мирзоева, обвиняемого в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», не было. Мужчина работал таксистом и отправлял деньги матери, рассказал его родственник изданию KP.RU.

SERGEI ILNITSKY/EPA/Global Look Press Далерджон Мирзоев

По словам мужчины, который зарегистрировал Мирзоева в своей квартире в Новосибирске, обвиняемый в теракте приходится ему дальним родственником. В Таджикистане у Мирзоева есть жена и четверо детей. На родине Мирзоев окончил школу, получил водительские права и стал таксовать. Поработав сначала в Москве, он приехал в Новосибирск и оформил там временную регистрацию, её срок истёк в январе.

«Работал таксистом, спал в нашем доме. Три недели прожил у нас и съехал, а потом куда-то пропал. Мы из новостей узнали, что случилось, — я по телевизору это увидел», — рассказал родственник Мирзоева.

Ничего необычного в поведении Далерджона родственники не заметили, никаких религиозных книг он с собой не привёз. Съезжая от родни, Мирзоев заявил, что будет жить у друга, после чего не выходил на связь.

Мужчина подчеркнул, что крайне удивлён случившимся. Он добавил, что больше не считает Мирзоева своим родственником.

Как сообщало ИА Регнум, 32-летнего Далерджона Мирзоева и ещё троих обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Басманный суд Москвы отправил под арест до 22 мая. По данным следствия, обвиняемые, составляя вооружённую организованную группу, открыли огонь по людям в помещениях ТРЦ, после чего подожгли здание.

Жертвами теракта, совершённого вечером 22 марта, стали 137 человек, в том числе трое детей. Пострадали 182 человека. Поисковые работы продолжаются.