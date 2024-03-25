Кишинёв, 25 марта, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб один гражданин Молдавии. Об этом 25 марта сообщило министерство иностранных дел республики.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Подтверждена гибель гражданина Республики Молдова в результате массового убийства, произошедшего вечером 22 марта в московском «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям, после чего устроили пожар. Общее число пострадавших достигло 182 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении сравнил действия террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.