Благовещенск, 25 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В первой разведочной шахте на руднике «Пионер» в Амурской области, под завалами которого находятся 13 человек, обнаружили воду. Об этом сообщает МЧС России.

Кадр из видео

«Вчера при бурении скважины на 243-м м удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода», — приводит ТАСС слова представителя МЧС.

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Как передавало ИА Регнум, обвал горной породы в шахте «Пионер» произошёл 18 марта, горняки заблокированы на глубине 125 метров. Из шахты откачивают воду и пульпу, продолжается бурение скважины к месту предполагаемого нахождения людей. В МЧС предупредили о риске затопления шахты грунтовыми водами.

24 марта на руднике возвели первую перемычку для безаварийной работы спасателей. Ожидается, что 27 марта на шахту доставят специальный георадар, который поможет оценить ситуацию.

Вместе с тем следователи задержали управляющего директора рудника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»).