Москва, 25 марта, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза и G7 в значительной степени влияют на европейских участников рынка. Об этом 25 марта корреспонденту ИА Регнум заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя жалобы европейских ювелиров на ограничения из-за алмазов из России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы в очередной раз видим, что антироссийские санкции наносят ущерб не столько России, сколько другим рынкам, другим участникам рынка. И рынок алмазов не стал исключением. Бизнес найдёт соответствующие выходы из сложившейся ситуации», — отметил эксперт.

Он добавил, что российские алмазы являются одними из лучших в мире. Помимо европейских рынков есть ещё целый ряд других рынков, где российские алмазы пользуются спросом. Поэтому России не стоит ожидать каких-либо катастрофических последствий. Эта ситуация может быть решена путём создания новых соответствующих логистических схем и освоения новых рынков, подчеркнул он.

В свою очередь эксперт ювелирного рынка, глава ювелирной компании «Алмаз — Холдинг» Флун Гумеров отметил, что любые запреты затрудняют работу рынка, они требуют соответствующих решений, и эти решения будут найдены.

Гумеров напомнил, что с 1 марта поставщики алмазов в Европу должны проводить проверку их происхождения в Антверпене. В связи с этим сроки выполнения заказов увеличились до двух недель.

Эксперт пояснил, что рынок алмазов требует очень больших затрат, поэтому практически все его участники работают с привлечением кредитных средств.

«Естественно, они недовольны сложившейся ситуацией, многие уже официально заявляют, что будут выводить свои производства в Индию и арабские страны. Любые запреты, затрудняющие работу рынка, требуют решений, и нет сомнений, что такие решения будут найдены», — заявил глава ювелирной компании.

Как передавало ИА Регнум, британская газета The Times сообщила, что из-за принятых Евросоюзом новых санкций, устанавливающих запрет на покупки алмазов с российским происхождением, на международном алмазном рынке возник хаос. В публикации отмечается, что новые ограничения, введённые Еврокомиссией, установили обязательную проверку ввозимых в ЕС драгоценных камней в центре торговли алмазами в Антверпене, где будет устанавливаться возможность их российского происхождения.

По данным газеты, на подобную экспертизу с начала марта начали отправлять все драгоценные камни крупнее одного карата, а с сентября этого года планируют проверять алмазы крупнее половины карата. Авторы материала пояснили, что из-за длительных задержек и дополнительных расходов на экспертизы возросло недовольство клиентов.

Согласованный в декабре 2023 года 12-й пакет санкций ЕС против России включил в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.