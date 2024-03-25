Москва, 25 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать место трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщил журналистам 25 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин ставит свечку за упокой погибших в результате теракта в «Крокус сити холле»

«В настоящий момент нет таких планов», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента также рассказал, что глава государства продолжает получать доклады о ходе расследования теракта от всех профильных ведомств. 25 марта будет проведено совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.

Также 25 марта Песков не стал комментировать ход следствия, в частности, отказавшись отвечать на вопрос, кем являются семеро из 11 задержанных после теракта, помимо четверых непосредственных участников нападения.

Пресс-секретарь президента отметил, что российские спецслужбы занимаются расследованием теракта самостоятельно, другие страны в этом не участвуют. Кроме того, Песков заявил, что ни один город мира не может быть застрахован от терроризма, но спецслужбы работают не покладая рук, делая всё возможное.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года.

Владимир Путин в своём обращении сравнил террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.