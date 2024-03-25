Москва, 25 марта, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Российские спецслужбы работают не покладая рук и занимаются всеми вызовами, которые стоят перед страной. Об этом 25 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Спецслужбы работают не покладая рук, занимаются всеми вызовами, которые стоят перед нашей страной», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в интернете много эмоциональной и провокационной информации, поскольку эта трагедия вызывает много эмоций.

Также представитель Кремля отметил, что российские спецслужбы работают самостоятельно, сейчас не идёт речи ни о какой помощи со стороны других государств.

Как сообщало ИА Регнум, силовики 23 марта в Брянской области задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Всего было задержано 11 человек.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

24 марта Басманный районный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых до 22 мая 2024 года.