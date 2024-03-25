Москва, 25 марта, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Граждане должны знать об угрозе провокаций, связанных с сообщениями о терактах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта журналистам.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Он прокомментировал появление в соцсетях и Telegram-каналах рассылок о «новых терактах за 500 тыс. рублей». Такие сообщения появились в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и других городах.

По словам представителя Кремля, людей нужно информировать о провокационных действиях, и очень многое здесь зависит от СМИ. Причём именно от тех, которым граждане доверяют, от которых получают серьёзную информацию.

«Правоохранители здесь делают свою работу, но граждане должны быть мобилизованными и начеку, и должны знать об угрозе таких провокаций», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, одному их обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» предлагали, по его словам, примерно 500 тыс. рублей за убийство людей. Об этом задержанный заявил на видео, опубликованном главным редактором RT Маргаритой Симоньян. По его словам, половину обещанной суммы ему перевели на банковскую карту.

Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области по дороге к украинской границе, где для них было подготовлено «окно». Все они помещены под стражу по решению суда.

Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на «Крокус Сити Холл» — это не просто спланированный теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных граждан. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, подчеркнул глава государства.