Москва, 25 марта, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Правоохранительные органы будут анализировать ситуацию с мерами безопасности в российских ТЦ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«Это вопрос наших правоохранителей, которые, безусловно, будут анализировать ситуацию», — ответил представитель Кремля на вопрос о необходимости усиления ТЦ в России.

Ранее сообщалось, что торгово-развлекательные комплексы (ТРК) «Вегас Крокус Сити», «Вегас Кунцево» и «Вегас Каширское» будут закрыты в понедельник 25 марта. В компании Crocus Group добавили, что позже сообщат о том, когда можно будет посетить торгово-развлекательные комплексы.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. В здание комплекса ворвались вооружённые боевики и открыли огонь по людям. После этого террористы подожгли здание. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года.

Президент России Владимир Путин в своём обращении сравнил действия террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов. Глава государства отметил, что следователи и правоохранители сделают всё для установления всех деталей и что уже очевидно: Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.

Вместе с тем 25 марта источник в российском МИД допустил, что контроль за притоком мигрантов могут усилить в России после теракта.

Отмечалось, что тему притока мигрантов системно рассматривают по линии правительственных структур в течение последних лет. Вероятно, после теракта в «Крокусе» ускорится работа по повышению контроля в этой сфере.