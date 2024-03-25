Москва, 25 марта, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Между терактом в «Крокус Сити Холле», событиями в Хатыни и натовскими бомбардировками Белграда, которые произошли в одни и те же дни в разные годы, существует, как минимум, эмоциональная связь, заявил журналистам 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков отметил, что все эти трагедии навсегда останутся в памяти народа России.

«Эмоционально (связаны. — Прим. ред.), как минимум, потому что это те трагедии, которые всегда остаются в памяти. В памяти, как минимум, нашего народа. И они всегда останутся в памяти россиян», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Нацистские войска сожгли Хатынь 22 марта 1943 года. 24 марта 1999 года начались удары НАТО по Югославии. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил действия террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов и отметил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.