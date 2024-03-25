Москва, 25 марта, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Разведывательные данные спецслужб иностранных государств не предоставляются Кремлю, заявил 25 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

Таким образом он ответил на вопрос, была ли конкретная информация в предупреждениях США о готовившихся в России терактах.

«Разведданные никогда не предоставляются Кремлю, а только спецслужбам. От спецслужбы к спецслужбе», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что это относится к чувствительной информации, которая не разглашается.

Как передавало ИА Регнум, посольство США в России сообщало, что в Москве возможны террористические атаки 8–9 марта. МИД Великобритании в те дни также информировал граждан.

«Посольство отслеживает сообщения, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», — говорилось в сообщении.

Сообщение публиковалось только на английском языке. Госдеп повысил уровень опасности для своих граждан в РФ до максимального, четвёртого.

137 человек, по данным СК России, погибли в результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Вечером 22 марта группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям в холле и в концертном зале, где должен был начаться концерт группы «Пикник». В списке пострадавших 182 человека. На месте продолжаются поисковые работы, к вечеру 24 марта было разобрано более 400 кубометров конструкций.