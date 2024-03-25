Новочеркасск, Ростовская область, 25 марта, 2024, 12:18 — ИА Регнум. На Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) ликвидирован пожар, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что из-за пожара автоматически отключились две высоковольтных линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Он уточнил, что на данное время энергоснабжение потребителей восстановлено. При этом два энергоблока подстанции временно выведены из эксплуатации.

Как передавало ИА Регнум, ранее в распоряжении агентства появились кадры взрыва в котельной на Шагонарской ТЭЦ в Тыве.

На записи видно, как после взрыва над зданием котельной поднялся столб огня, а затем чёрного дыма.

Сообщение о взрыве в котельной поступило в ЕДДС 6 марта в 08:49 (04:49 мск). Прибывшие на место ЧП сотрудники противопожарной службы локализовали возгорание на площади 50 квадратных метров.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате пожара на Шагонарской теплоэлектроцентрали в Тыве пострадали 23 человека.

Он уточнил, что 15 человек госпитализировали с ожогами и травмами, шестеро из них в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.