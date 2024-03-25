Москва, 25 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продолжает получать доклады по линии всех профильных служб после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил журналистам 25 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Ранее сообщалось, что 23 марта о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» президенту доложили директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Президент продолжает получать все доклады по линии всех соответствующих служб», — сказал Песков.

25 марта президент проведёт совещание для обсуждения мер, которые будут приняты после теракта, отметил также пресс-секретарь президента. В совещании будут участвовать представители силового и социального блока, а также руководители Москвы и Московской области.

«Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, президент имеет в виду провести совещание для обсуждения мер, принимаемых после теракта. Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов — Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта до 22 мая 2024 года.

Владимир Путин в своём обращении сравнил террористов в «Крокус Сити Холле» с действиями нацистов. Глава государства отметил, что следователи и правоохранители сделают всё для установления всех деталей и что уже очевидно: Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.