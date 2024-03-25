Москва, 25 марта, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что после теракта в «Крокус Сити Холле» были задержаны 11 человек.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

Журналисты задали вопрос, кем являются остальные семеро задержанных, помимо четырёх непосредственных участников нападения.

«Идёт следствие. И здесь со стороны администрации президента давать комментарии по ходу следствия неправильно. Мы не будем этого делать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, силовики 23 марта в Брянской области задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Всего было задержано 11 человек.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

По данным минздрава Подмосковья, общее число пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 182.

24 марта Басманный районный суд Москвы арестовал всех четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.

Президент России Владимир Путин в своём обращении сравнил террористов в «Крокус Сити Холле» с немецкими нацистами. Глава государства заявил, что участники атаки в Красногорске хладнокровно шли убивать россиян, как это когда-то делали они.

Лидер страны отметил, что следователи и правоохранители сделают всё для установления всех деталей, однако, по его словам, на данный момент уже очевидно, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.